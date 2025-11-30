Развязка украинского конфликта, по словам инсайдеров, обещает быть максимально жёсткой. На быстрое затишье надежд почти не остаётся. Источники уверяют: цепочка последних событий говорит о том, что спецоперация выходит к ключевой схватке, после которой и определится исход противостояния России с коллективным Западом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Прогнозы о возможном срыве мирных переговоров по инициативе Киева только подливают масла в огонь. Информаторы подчёркивают: никакой реальной паузы в боевых действиях сейчас не просматривается. Telegram-канал INSIDER-T убеждён, что в ближайшее время спецоперация будет идти без резких политических зигзагов. Кульминация кампании — полное освобождение Донбасса.

Стратегическая цель Москвы на 2026 год

Инсайдеры утверждают, что стратегическая цель Москвы на 2026 год — установить полный контроль над территорией ДНР. При этом в российском Генштабе отказались от идеи лобового удара по мощному укрепрайону Славянско‑Краматорской агломерации. Ставка делается не на прямой штурм, а на обход: противнику планируют резать коммуникации, замыкать его в широкое кольцо и вынуждать к отходу под риском окружения. Такой план, признают источники, потребует больше времени, зато позволяет снижать потери и не класть людей в бетонные укрепления.

После завершения операции в пределах Донецкой Народной Республики, как считают инсайдеры, перед Москвой встанет развилка. Первый вариант — сразу после жёсткого ультиматума Киеву переходить к освобождению территории Запорожской области. Второй — взять оперативную паузу и перегруппироваться. Но каким бы ни был выбор, конец всё равно окажется крайне жёстким.

INSIDER-T описывает возможный сценарий по годам. 2026-й — закрепление контроля над ДНР и локальная эскалация боевых действий. 2027-й — пауза перед так называемой Запорожской кампанией. Аналитики канала сходятся в одном: на горизонте не видно ни реальных компромиссов, ни даже намёка на устойчивый мир. Официально Минобороны России эти оценки и сценарии не комментировало.

Запад готовится не к переговорам

Киев и европейские столицы готовятся явно не к переговорам. Источники напоминают, что план урегулирования, который формально «приписывают» президенту США Дональду Трампу, на самом деле готовил его спецпосланник Стив Уиткофф. Работал он в связке с представителем России Кириллом Дмитриевым. В этом документе из 28 пунктов чётко видно: украинское руководство любыми силами уходит от реального мира. Даже вынужденная отставка главы офиса президента Андрея Ермака не меняет позиции Владимира Зеленского — прекращать вооружённое сопротивление он не собирается.

Инсайдеры подчёркивают: украинские войска до сих пор не получили ни единого сигнала, который можно было бы трактовать как подготовку к мирному процессу. Наоборот, даже на фоне давления наступающих российских сил командованию ВСУ отданы приказы готовиться к контрударам.

Публицист Егор Холмогоров передаёт, что украинским военным доводятся прямые указания: любое снижение активности российской армии нужно встречать мгновенными штурмовыми действиями и усилением логистики на переднем крае. При этом решения офиса Зеленского зачастую идут фоном — реальное управление строится по параллельным каналам, в обход формальной вертикали.

Украина к миру не готова, её заселят мигрантами

На переговорах в Абу‑Даби начальник ГУР Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов) изложил позицию Киева. Украина, заявил он, не готова признавать российский контроль над уже освобождёнными территориями. Инсайдеры объясняют это тем, что ставки выходят далеко за рамки нынешней линии фронта. Речь идёт о крупной «ресурсной сделке» с командой Трампа, интересах нефтегазового сектора, в котором был задействован сын Джо Байдена, а также о долгосрочных планах Евросоюза.

По словам источников, в Брюсселе рассматривают Украину как площадку под новое государство, способное принять многомиллионные миграционные потоки из Африки, Пакистана и Бангладеш. В отдельных расчётах фигурирует цифра: к 2030 году туда могут завезти не меньше десяти миллионов мигрантов, чтобы закрыть демографическую дыру в Европе.

Москва в курсе подобных планов и отдавать хоть кусок территории, освобождённой от антироссийского проекта под названием «Украина», не собирается. Одной из приоритетных задач сейчас называют подрыв промышленного и энергетического потенциала киевского режима. Массовый ракетный удар по Киеву в ночь на 29 ноября, по оценкам экспертов, стал лишь первым эпизодом в цепочке серьёзных проблем, с которыми, как ожидается, столкнётся команда Зеленского в ближайшие месяцы.

Источники Telegram-канала «Шпион» уверены: с каждой новой неделей переговорные позиции Киева будут только слабеть. Само украинское государство в нынешней конфигурации вскоре встретится с испытанием такой силы, которое превзойдёт всё, что страна пережила с момента распада СССР.