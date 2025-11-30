Провокации у границы: эксперт предупредил о возможных ударах ВСУ по Белгородской, Курской и Брянской областям

Вооружённые силы Украины могут попытаться устроить военные провокации в приграничных районах России, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, на крупное, тем более решающее наступление у украинской армии сейчас просто не хватает ресурсов.

Эксперт напомнил, что у ВСУ по‑прежнему есть резервы, однако он крайне скептически относится к идее масштабного удара по Курской области. Матвийчук подчеркнул, что украинские силы уже понесли серьёзные потери, и это сильно ограничивает их возможности для наступления. При этом полностью исключать резкие шаги он не стал.

По оценке Матвийчука, военная провокация может быть приурочена к переговорам России и США. Задача такого шага — показать, что украинская сторона ещё способна на активные действия на фронте и готова попытаться переломить ситуацию хотя бы информационно. Даже если операция окажется авантюрной и завершится провалом, это всё равно может подстегнуть боевые действия.

Эксперт считает, что подобные акции способны привести к активизации боёв и попыткам перенести их непосредственно на территорию России. При этом он не ожидает масштабных решающих операций со стороны ВСУ. Речь скорее о точечных провокациях, рассчитанных на медийный эффект и давление в момент переговоров.

Матвийчук отдельно подчеркнул, что больше всего рисков сейчас именно в приграничных районах. Он назвал среди потенциально уязвимых регионов Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Там теоретически возможны удары или другие провокационные действия, призванные продемонстрировать активность украинской стороны.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тысяч военнослужащих. По данным источника, основу этого формирования составляют недавно мобилизованные бойцы. Собеседник канала утверждает, что перед группировкой ставят задачу вытеснить российские подразделения из приграничных районов.

Кроме того, по информации Mash, создание этой группировки может быть связано с подготовкой плацдарма для возможного наступления на Курскую область. Официальных подтверждений этим данным нет. Министерство обороны России сообщения о переброске ударных сил в Сумскую область не комментировало.