Проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020» представлен на Международном форуме-выставке по туризму

С 10 по 12 сентября Рязанская область представила проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020» в ЦВК Экспоцентр на юбилейном 25-м Международном форуме-выставке по туризму «ОТДЫХ LEISURE 2019». Об этом сообщил сайт администрации Рязани.



В выставке приняли участие около 870 представителей туриндустрии из 41 страны мира и 44 субъектов России.



Проект «Рязань – Новогодняя столица России 2020» вызвал большой интерес участников выставки. Более 5 000 посетителей познакомились с проектом и получили в подарок яркие буклеты с основной информацией о «Новогодней столице», а также красочные путеводители по городу. В Новогодние каникулы ожидается большой поток туристов, и многие участники выставки уже запланировали провести их в Рязани.

