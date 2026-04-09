Власть и политика

Павел Малков вручил награды и технику бойцам двух полков, где служат рязанцы

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Павел Малков в Херсонской области встретился с командованием 387-го и 1044-го полков, где служат военнослужащие из Рязанской области. Об этом глава региона написал в соцсетях. 

На выбранной точке вместе с бывшим командиром 387-го полка, депутатом облдумы Михаилом Давыдовым губернатор вручил бойцам награды, передали гуманитарную помощь и технику. Это квадроциклы, мотоциклы, средства связи, дроны, приборы ночного видения и всё необходимое.

«Михаил Витальевич сегодня в команде региона, помогает собирать и доставлять помощь бойцам. Он хорошо знает, что необходимо на передовой», — написал Павел Малков. 

Бойцы передали привет землякам и поблагодарили представителей бизнеса и всех, кто помог собрать груз. 

«На передовой особенно важно чувствовать поддержку родного региона, — отметил губернатор. — Будем и дальше поддерживать наших военнослужащих и работать на общую Победу. Ждём всех дома живыми и здоровыми».

Предыдущая статья
Восемь автобусов будут ходить до кладбищ в Рязани 12 и 19 апреля
Следующая статья
Правила проезда через пути напомнили водителям в Рязанской области

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.

Темы

Транспорт и дороги

Правила проезда через пути напомнили водителям в Рязанской области

В Рязанской области с 27 марта по 7 апреля прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Ее приурочили к сезонному увеличению на дорогах количества автотранспорта, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций на переездах.
Общество

Восемь автобусов будут ходить до кладбищ в Рязани 12 и 19 апреля

12 и 19 апреля автобусный маршрут №2 «Вокзал Рязань-2 – кладбище Богородское» усилят до 8 машин. Добраться до пяти городских кладбищ в праздничные дни станет заметно проще.
Новости кино и ТВ

Заслуженный артист России Виктор Яковлев умер после года борьбы с тяжелой болезнью

9 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев — человек, который однажды бросил авиационный институт ради сцены и посвятил Псковскому театру драмы большую часть жизни.
Политика

Госдума готовит масштабное ужесточение правил выдворения мигрантов 

Госдума готовится вдвое расширить список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России. Поводом для высылки могут стать дерзость с полицейским, оскорбительные посты и помехи транспорту.
Общество

Жильцы дома-долгостроя на Ленинского комсомола в Рязани получат ключи летом 2026 года

Последний долгострой Рязани наконец-то достроят: жильцы дома на улице Ленинского комсомола получат ключи летом 2026 года. Предыдущий застройщик бросил объект, нынешний доводит его до финала.
Происшествия

Семерых мигрантов отправили из России рязанские полицейские

Пять мигрантов недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии и один гражданин страны Восточной Европы. Эти люди отбывали наказание за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и незаконный сбыт наркотиков. 
Экология, природа, животные

Ещё два моста в Рязанской области освободились от воды

14 населённых пунктов Рязанской области отрезаны от «большой земли» из-за половодья. Под водой остаются мосты, дороги и сотни приусадебных участков. Жизнеобеспечение не нарушено, люди добираются на лодках.
Общество

Тир, планетарий и бассейн появятся в первой флагманской школе в Рязани к 2027 году

В Рязани возводят школу, которой позавидуют многие региональные столицы. Заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун рассказал об этом 9 апреля в ходе отчёта.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье