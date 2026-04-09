Павел Малков вручил награды и технику бойцам двух полков, где служат рязанцы

Губернатор Павел Малков в Херсонской области встретился с командованием 387-го и 1044-го полков, где служат военнослужащие из Рязанской области. Об этом глава региона написал в соцсетях.

На выбранной точке вместе с бывшим командиром 387-го полка, депутатом облдумы Михаилом Давыдовым губернатор вручил бойцам награды, передали гуманитарную помощь и технику. Это квадроциклы, мотоциклы, средства связи, дроны, приборы ночного видения и всё необходимое.

«Михаил Витальевич сегодня в команде региона, помогает собирать и доставлять помощь бойцам. Он хорошо знает, что необходимо на передовой», — написал Павел Малков.

Реклама

Бойцы передали привет землякам и поблагодарили представителей бизнеса и всех, кто помог собрать груз.