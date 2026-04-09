Правила проезда через пути напомнили водителям в Рязанской области

В Рязанской области с 27 марта по 7 апреля прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Ее приурочили к сезонному увеличению на дорогах количества автотранспорта, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций на переездах.

В период проведения акции железнодорожники совместно с Госавтоинспекцией и представителями местных администраций провели профилактические рейды на 21 переезде. Автомобилистам напомнили о недопустимости выезда при запрещающих сигналах светофора, и в частности, объезда шлагбаума или специального ограждения пути. Водителям вручили памятки и сувениры.

С начала года на переездах Рязанской области в границах Московской железной дороги ДТП на переезде зафиксировано не было, как и в течение 2025 года.

МЖД призывает водителей проявлять повышенную бдительность в весенний период. Важно помнить, что тормозной путь поезда составляет сотни метров, и мгновенно остановить состав невозможно. Соблюдение правил дорожного движения – ключевое условие безопасности на железнодорожных переездах.