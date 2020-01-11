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Полицейские задержали мужчину, отстреливавшегося от «покойников»

В селе Мокрицы Спасского района сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать вооружённого мужчину. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

В полицию поступило сообщение, что 66-летний мужчина, находящийся в неадекватном состоянии, угрожает применить оружие. Прибыв на место, правоохранители увидели, что мужчина пьян, в руках у него охотничье ружьё. Дебоширу приказали бросить оружие, но на приказ полицейских он не реагировал. Его предупредили, что будут стрелять, после чего сотрудник выстрелил из пистолета в воздух. Только после этого мужчина бросил ружьё. 

– У мужчины изъяли незарегистрированное двуствольное ружье, в стволе которого находилась стреляная гильза. В доме также было обнаружено несколько стреляных гильз и следы от выстрелов, – сообщается на сайт УМВД России по Рязанской области.

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Сотрудники районной прокуратуры провели проверку и признали, что оружие полицейский применил правомерно. 

По данным сайта издательства «Пресса», инцидент случился в малонаселённом селе в ночь на четверг, 9 января. Мужчина, приезжающий в Мокрицы на дачу, сообщил главе поселения, что местный житель не в себе ему мерещатся покойники и он собирается их отстреливать.

Известно, что «стрелок» живёт там десь лет и всё это время пил. Перед Новым годом тоже. Сначала выпивал вместе с сожительницей, а когда она умерла, стал заливать горе. За два дня до случившегося он вышел из запоя и, судя по всему, у него началась белая горячка. 

Когда дебошира скрутили и посадили в полицейскую машину, ему продолжали мерещиться какие-то люди. 

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