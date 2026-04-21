В Рязанской области 22 апреля ожидается снег и похолодание до −3°С

В Рязанской области 22 апреля пойдет снег, температура воздуха опустится до −3°С. Прогноз погоды дают синоптики регионального ЦГМС.

В среду будет облачно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, а также возможна гололедица. Днём преимущественно без осадков.

Температура воздуха по области ночью составит от −3°С до +2°С, днём — от +6°С до +11°С. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются .

Ветер будет западный со скоростью 4–9 м/с.

Рекомендуется учитывать возможность гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.