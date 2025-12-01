Туман и гололед сохранятся в Рязанской области до конца суток 2 декабря

В Рязанской области в ближайшие сутки сохранится туман и гололед. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

С вечера понедельника, 1 декабря, и до 21:00 вторника, 2 декабря, местами в регионе ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров, а также гололед, который может привести к образованию гололедицы на дорогах.

Туман создает ряд опасностей, включая снижение видимости, затруднение движения и увеличение риска ДТП. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется:

Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями избегать выхода на улицу.

Пешеходам быть особенно внимательными при переходе дорог.

Водителям снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Избегать лишних маневров, таких как перестроения, обгоны и опережения.

На скользкой дороге тормозить плавно.

В случае чрезвычайной ситуации звоните в пожарную службу по телефону: 01 (мобильная связь – 101), единый номер вызова экстренных служб – 112.

Контактный телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.