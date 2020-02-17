На строительство Музейного центра в Рязани выделят ещё 290 миллионов

Для завершения строительства Музейного центра в Рязани выделят дополнительные средства. Аукцион по выбору подрядчика для проведения работ запустили на сайте Госзакупок.



Напомним, в здание Музейного центра на улице Соборной в Рязани должны переехать экспозиции из Рязанского кремля. Сроки сдачи объекта несколько раз откладывались.



Начальная (максимальная) цена нового контракта – 290 миллионов 229 тысяч 680 рублей. Подрядчику предстоит разработать документацию, устранить недостатки и завершить монтажные и пуско-наладочные работы.



Контракт необходимо будет выполнить до 30 ноября 2021 года. Деньги выделяет федеральный бюджет.

