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На строительство Музейного центра в Рязани выделят ещё 290 миллионов

Для завершения строительства Музейного центра в Рязани выделят дополнительные средства. Аукцион по выбору подрядчика для проведения работ запустили на сайте Госзакупок.

Напомним, в здание Музейного центра на улице Соборной в Рязани должны переехать экспозиции из Рязанского кремля. Сроки сдачи объекта несколько раз откладывались. 

Начальная (максимальная) цена нового контракта – 290 миллионов 229 тысяч 680 рублей. Подрядчику предстоит разработать документацию, устранить недостатки и завершить монтажные и пуско-наладочные работы. 

Контракт необходимо будет выполнить до 30 ноября 2021 года. Деньги выделяет федеральный бюджет.

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