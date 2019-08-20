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На Солотчинском мосту ограничат скорость

Скорость движения транспорта на мосту через Оку в Рязани планируют ограничить до 50 километров в час. Соответствующие дорожные знаки появятся на участке дороги Клепики – Рязань до конца этой недели. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области. 

Также там планируется поставить камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Все эти меры должны повысить безопасность на этом участке дороги. 

Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло массовое ДТП, в результате которого один человек погиб, восемь пострадали. 

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