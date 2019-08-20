На Солотчинском мосту ограничат скорость

Скорость движения транспорта на мосту через Оку в Рязани планируют ограничить до 50 километров в час. Соответствующие дорожные знаки появятся на участке дороги Клепики – Рязань до конца этой недели. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.



Также там планируется поставить камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.



Все эти меры должны повысить безопасность на этом участке дороги.



Напомним, в субботу, 17 августа, на Солотчинском мосту произошло массовое ДТП, в результате которого один человек погиб, восемь пострадали.

