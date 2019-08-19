Стали известны подробности смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

Телеканал ТКР сообщил подробности трагического ДТП на Солотчинском мосту в Рязани.



Авария произошла в субботу, 17 августа, в 15.25 на 69-м километре автодороги «Спас-Клепики – Рязань». Столкнулись автомобили «Опель Вектра», под управлением 49-летнего рязанца, «Лада Калина», под управлением 58-летнего мужчины, «Киа Рио», под управлением 33-летнего жителя областного центра, «Фольксваген Амарок», под управлением 33-летнего водителя, «Датсун Ондо», под управлением 51-летнего жителя Рязанской области.



В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Рио» погиб.



В аварии также пострадали два пассажира автомобиля «Киа Рио», водитель и одна пассажирка автомобиля «Опель Вектра», водитель и трое пассажиров автомобиля «Лада Калина».



По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

