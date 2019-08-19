Венгрия: пенгё, милпенгё – гиперинфляция. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе узнаем, как разные страны сталкивались с гиперинфляцией.

История 71. Венгрия: пенгё, милпенгё – гиперинфляция

В какой стране случилась самая масштабная гиперинфляция в XX веке? Оказывается, в Венгрии. Ультра-, сверх-, мега – все эти приставки с трудом показывают, что происходило с ростом цен в 1945-46 гг. Мадьяры во Второй мировой войне выступили на стороне Вермахта. Они помогали, поставляя оружие и боеприпасы. При этом их собственная экономика истощалась. После поражения Германия так и не оплатила многие военные контракты, а Венгрии нужно было выплачивать репарации. Правительство решило увеличить выпуск ничем не подкрепленных денежных знаков. И это вполне ожидаемо дало толчок к развитию тяжелейшей инфляции.

Товары дорожали вдвое каждые 15 часов. Если 31 августа 1945 года курс доллара США к тогдашней венгерской валюте пенгё составлял 1:1320, то к концу года за 1 американский доллар давали уже 128 тысяч пенгё, а к 1 мая 1946 года – 59 млрд. Правительство страны поначалу добавляло на банкноты нули, а когда их количество стало просто неприличным, просто ввели новые купюры. Вначале – милпенгё (миллион пенгё), но и он вскоре стал слишком мелкой платежной единицей. Затем бипенгё (миллион милпенгё или же – триллион), а потом и вовсе была подготовлена банкнота в секстилион пенгё (миллиард триллионов), правда, выпустить ее не успели. Но сколько же стоили эти мешки денег? За 20 октиллионов пенгё (это 10 в 27 степени) можно было получить всего 4,35 американских цента.

1 августа 1946 была введена новая денежная единица — форинт. Это помогло справиться с пусть не самой продолжительной, но самой тяжелой инфляцией в мире.