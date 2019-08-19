Банк «Открытие» предоставил правительству Рязанский области кредит на 279 млн рублей

ПАО Банк «ФК Открытие» открыл возобновляемую кредитную линию на покрытие дефицита бюджета правительству Рязанской области на общую сумму 279 млн. рублей.

«Банк будет стремиться к дальнейшему укреплению долгосрочных партнерских отношений с регионом. Для банка финансовая поддержка регионального бюджета – одна из приоритетных задач», — подчеркнул управляющий банком «Открытие» в Рязани Василий Юдин.

Инфраструктура банка «Открытие» в Рязанской области представлена 3 офисами банка. По итогам работы в первом полугодии 2019 года банк удвоил выдачи кредитов населению и бизнесу региона.

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