На бывшего директора рязанской страховой организации завели ещё одно уголовное дело

В Рязани при расследовании уголовного дела в отношении бывшего генерального директора страховой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов, выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Ранее суд наложил арест на имущество подозреваемого – дебиторскую задолженность перед ООО на сумму 11 миллионов 784 тысяч 548, 94 рублей. Рязанца предупредили о запрете производить какие-либо действия в отношении имущества. Тем не менее, он подписал дополнительное соглашение к вышеупомянутому договору уступки права требования.



Уголовное дело по этому факту возбудили по ст. 312 УК РФ, его объединили с первым уголовным делом в отношении подозреваемого.

