Контракт расторгли с подрядчиком строительства поликлиники №11 в Рязани

Контракт с подрядчиком строительства филиала поликлиники №11 в Дашково-Песочне расторгли. Об этом 16 апреля сообщил зампред правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников во время отчета.

Речь идет о крупнейшей поликлинике региона. Она рассчитана на 1200 посещений за смену. По словам Пшенникова, власти использовали все доступные меры воздействия на исполнителя, но результата это не дало.

Как пояснил министр, на этой неделе договор официально разорвали. Он подчеркнул: дальше тянуть не стали, решение приняли максимально жесткое.

Сейчас власти ищут нового подрядчика. При благоприятных условиях строительство поликлиники в Рязани планируют завершить в 2026 году.