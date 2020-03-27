Какие меры примут в Рязани после послания Любимова

7info
Новости Рязани

Из-за коронавируса в общественном транспорте Рязани ограничат пассажиропоток

В общественном транспорте Рязани ограничат количество пассажиров из-за риска распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Рязанской области. Теперь водители маршруткок...
Узнать больше
Новости медицины

В Рязанской БСМП заработала ангиографическая операционная

В БСМП провели первые исследования на новейшем ангиографе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Новейшее оборудование позволит...
Узнать больше
Новости Рязани

Сильный ветер в Рязанской области сохранится

В тексте метеопредупреждения говорится, что скорость ветра порывами будет достигать 13-18 м/с.
Узнать больше
Новости Рязани

Врачи ОКБ в Рязани освоили операции для лечения тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва вызывает одну из самых сильных болей, которую испытывает человек. Связано это с тем, что тройничный нерв отвечает за чувствительность...
Узнать больше
Новости Рязани

На домашнем режиме: где проводят бесплатные онлайн-лекции об искусстве, науке и мышлении

Опросы россиян в интернете подтверждают: в последние дни у жителей значительно выросла популярность различных онлайн-сайтов с развлечениями, доставкой товаров на дом и т.д.
Узнать больше
-

В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.

Предлагаем вашему вниманию тезисы из выступления главы региона. 

  1. С 28 марта по 5 апреля не будут работать магазины, рынки, торгово-развлекательные комплексы. Исключение будет сделано для аптек, продовольственных магазинов и тех, где торгуют товарами первой необходимости. Ярмарки выходного дня также остаются под запретом. По будням возможно проведение ярмарок, но с соблюдением очень жёстких условий.
  2. Закрываются для посетителей рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита. Продолжить работу они смогут только в режиме доставки заказов и «на вынос».
  3. Закрываются парикмахерские, салоны красоты, бани. Все объекты, где услуги оказываются с личным присутствие людей. 
  4. Спортивные, публичные и зрелищные мероприятия в Рязани и области под запретом до 12 апреля. Людям нельзя будет ходить в парки, скверы, на набережные. В те места, где обычно появляется большое количество народа.
  5. Для рязанцев старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции до 14 апреля. 
  6. Гостиницам, хостелам, базам отдыха необходимо соблюдать условия загрузки номерного фонда – не более, чем на 20%.

Есть и позитивные, если так можно выразиться, моменты. В частности, организациям, оказывающим услуги ЖКХ, предписано исключить меры ответственности за долги по оплате для граждан, которые находятся в самоизоляции. Больничные можно будет получить дистанционно, а для людей из группы риска и лиц старше 60 лет будет организовано медицинское обслуживание на дому. 

До 1 октября вводится мораторий на подтверждение рязанцами прав на получение мер соцподдержки. В этот период не нужно приносить никаких справок – льготы будут продлены автоматически. 

Также губернатор пообещал оказать поддержку бизнесу. Какие конкретно меры будут приняты, он пока не назвал, отметив только, что будет задействовано максимальное количество инструментов.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Какие меры примут в Рязани после послания Любимова

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Крупный пожар в Рязани тушили почти пять часов

Новости Рязани
Локализовать пожар удалось в 16.23, о полной ликвидации было объявлено в 20.00. Огонь уничтожил два жилых дома и три хозяйственных строений. Люди не пострадали.
Узнать больше

Рязанская журналистка заявила об угрозах

Новости Рязани
Главному редактору портала «Рязань. Лайф» Жанне Шепляковой поступили угрозы по телефону. Об этом сообщается на сайте СМИ.  Шеплякова рассказала,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Какие меры примут в Рязани после послания Любимова

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

В Рязани произошёл крупный пожар

Новости Рязани
Сообщение о возгорании поступило в 15.11. Пожару был присвоен повышенный ранг №2. На месте работали 7 единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

Ученый РАН заявил, что COVID-19 можно победить окончательно

Бойфренд Бузовой бесплатно раздал гречку в Москве