Какие меры примут в Рязани после послания Любимова

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В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.

Предлагаем вашему вниманию тезисы из выступления главы региона.

С 28 марта по 5 апреля не будут работать магазины, рынки, торгово-развлекательные комплексы. Исключение будет сделано для аптек, продовольственных магазинов и тех, где торгуют товарами первой необходимости. Ярмарки выходного дня также остаются под запретом. По будням возможно проведение ярмарок, но с соблюдением очень жёстких условий. Закрываются для посетителей рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита. Продолжить работу они смогут только в режиме доставки заказов и «на вынос». Закрываются парикмахерские, салоны красоты, бани. Все объекты, где услуги оказываются с личным присутствие людей. Спортивные, публичные и зрелищные мероприятия в Рязани и области под запретом до 12 апреля. Людям нельзя будет ходить в парки, скверы, на набережные. В те места, где обычно появляется большое количество народа. Для рязанцев старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции до 14 апреля. Гостиницам, хостелам, базам отдыха необходимо соблюдать условия загрузки номерного фонда – не более, чем на 20%.

Есть и позитивные, если так можно выразиться, моменты. В частности, организациям, оказывающим услуги ЖКХ, предписано исключить меры ответственности за долги по оплате для граждан, которые находятся в самоизоляции. Больничные можно будет получить дистанционно, а для людей из группы риска и лиц старше 60 лет будет организовано медицинское обслуживание на дому.

До 1 октября вводится мораторий на подтверждение рязанцами прав на получение мер соцподдержки. В этот период не нужно приносить никаких справок – льготы будут продлены автоматически.

Также губернатор пообещал оказать поддержку бизнесу. Какие конкретно меры будут приняты, он пока не назвал, отметив только, что будет задействовано максимальное количество инструментов.

