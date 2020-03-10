Мёртвых птиц из парка Дягилевского военного городка в Рязани вывезли утром 9 марта. Об этом сообщается в паблике рязанского клуба «Птицы».



Напомним, ранее десятки мёртвых грачей были обнаружены в парке. Сообщается, что несколько трупов птиц «остались висеть на ветках деревьев, как напоминание о трагедии».



– Кучи с рассыпанными зерном, которые по предположению жителей, могут служить причиной массового отравления пернатых – не убрали. В парке гуляет много людей с собаками – будьте осторожны! – написала пользовательница ВК.



Фото: Наталья Минаева

