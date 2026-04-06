Уровень воды в Оке вырос до 517 см в Рязани

К 14:00 6 апреля гидрологи зафиксировали новый рост воды в реках Рязанской области. Самая заметная прибавка за сутки — на Мокше и Проне.

По данным регионального гидрометцентра, в Рязани уровень Оки поднялся на 22 сантиметра и достиг 517 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста. В Старой Рязани вода прибавила 19 сантиметров — до 485 сантиметров. В Касимове рост составил 16 сантиметров, уровень сейчас — 443 сантиметра.

Мокша в Кадоме за сутки поднялась сразу на 29 сантиметров и вышла на отметку 614 сантиметров. Такой же прирост показала Проня в районе Быкова — уровень там достиг 549 сантиметров.

При этом на отдельных реках начался спад. В районе села Троица Ранова потеряла 14 сантиметров, но остается высокой — 718 сантиметров. У Скопина Верда снизилась на 18 сантиметров и держится на уровне 208 сантиметров.