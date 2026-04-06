Арсений Бородин снял маску Снегиря в шоу «Маска» и объяснил свой выбор персонажа

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (16+) вышел в эфир 5 апреля на НТВ. В этот раз проект покинул Арсений Бородин — он скрывался под костюмом Снегиря.

К жюри в выпуске присоединился победитель прошлого сезона Александр Панайотов. Он заменил Сергея Лазарева.

Реклама

Бородин рассказал, что выбрал Снегиря не случайно. Образ оказался одновременно близким и противоположным ему по характеру. Артист заранее продумал детали: манеру речи, движения, юмор. В итоге появился персонаж — Снегирь-таксист, бывший звукорежиссёр, который уехал к морю и работает «для души». Как пояснил певец, прототип у героя реальный — его знакомый.

На сцене приходилось импровизировать. Судьи задавали неожиданные вопросы, и отвечать нужно было мгновенно — не от себя, а от лица персонажа. Полностью войти в роль, по словам Бородина, получилось только ближе к финалу участия. Подсказки Снегирь давал регулярно. Он упоминал «сигма-боя» — отсылка к лицею «Сигма» в Барнауле. Говорил о любви к дороге и полёту — намёк на цыганские корни, о которых артист узнал после генетического теста. Шутил про баню и «рябиновые ягоды в ушах», имея в виду привычку спать с берушами.

Снегирь начал путь с песни «Снегири» Сергея Трофимова. Позже исполнял «Как молоды мы были», «Калинку», What A Wonderful World, «Небо и земля», «Худи» и другие композиции. Версии жюри менялись: называли Михаила Боярского, Гарика Мартиросяна, Алексея Чумакова, Александра Маршала, Кая Метова и других артистов.

В девятом выпуске Снегирь спел «Орлы или вороны». После этого большинство судей окончательно сошлись на версии с Бородиным.

В номинации оказались Лягушка, Снегирь и Сурикат. Последний прошёл дальше автоматически благодаря иммунитету. Судьям предстояло выбрать, кто снимет маску. Большинство проголосовало за Снегиря — и не ошиблось.

Валерия поблагодарила артиста за игру и отметила, что его раскрыли только в прошлом выпуске. Тимур Родригез добавил, что участие показало зрителям Бородина с новой стороны и подчеркнул его музыкальную гибкость.

До полуфинала певцу не хватило одного шага.

