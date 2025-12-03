Новогодняя столица-2026
Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

Рязанца обвиняют в фиктивной регистрации 14 иностранцев из Средней Азии

Анастасия Мериакри
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который фиктивно зарегистрировал в своём доме 14 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Московскому району города.

По данным полиции, житель села Храпово Рязанского района за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своём частном доме 10 мужчин и 4 женщин из Средней Азии. Мигранты не планировали проживать по этому адресу, но злоумышленник поставил их на миграционный учёт в МФЦ на Московском шоссе.

Сотрудники полиции провели проверку дома, опросили соседей и выяснили, что жильё не приспособлено для проживания такого количества людей. В настоящее время стражи порядка устанавливают местонахождение иностранцев, чтобы привлечь их к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина уже признал свою вину.

