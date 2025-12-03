Пожилого мужчину, который подглядывал за девушками в туалете, заметили в ТЦ «Европа»

В рязанском торговом центре «Европа» заметили пожилого мужчину, который подглядывал за девушками в туалете. Об этом сообщает телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

По словам посетительниц, в женском туалете между кабинками есть щель, через которую можно наблюдать за происходящим внутри. Одна из девушек заметила пожилого мужчину, который смотрел на неё через эту щель, находясь в кабинке.

Реклама

«Мы сразу начали громко на него ругаться, и он убежал. Находился он в кабинке женского туалета ещё до нашего прихода. Мы объяснили ситуацию охране, она лишь развела руками», — рассказали девушки.

Они также предложили изменить конструкцию туалета, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

«И, конечно, имеются претензии к бездействию охраны, при том что есть камеры прямо напротив туалета», — добавили рязанки.

18+