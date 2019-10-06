ХК «Рязань» выиграл в Нижнем Новгороде

ХК «Рязань» провел хорошую работу над ошибками после поражения в предыдущем матче в Казани. В Нижнем Новгороде с «Торпедо-Горький» «бело-синие» показали качественный хоккей и заслуженно победили. Забрасывать могли больше, но хватило и одного точного броска – 1:0. Голкипер Сергей Большаков второй раз в сезоне отыграл «на ноль». Об этом сообщает сайт клуба.



«ТОРПЕДО-ГОРЬКИЙ» (Нижегородская область) — ХК «РЯЗАНЬ» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Гол: МУШТАЕВ (Карпов, Кудрин, 43:12)



«Торпедо-Горький» (14 + 4 к.ш.): Доненко (0.00 – 58.57); Минеев – Полунин, Левицкий (10) – Беляев (2) – Новожилов; Якименко – Лисов, Милёхин – Смуров (2) – Берестенников; Павликов – Трубкин, Венгрыжановский – Почивалов — Томилов; Цыбин – Есаян – Михальчук; Родионычев, Гомоляко,



ХК «Рязань» (6 + 2 к.ш.): Большаков; Шакуров – Миронов, Муштаев – Карпов – Кудрин; Осипов – Моренец, Воронин (2) – Чернов – Кокшаров; Горечишников – Поляков, Волков – Третьяков (2) – Каштанов; Злобин – Чванчиков (2) – Мельников; Харькин.



Судьи: Нестеров, Гордиенко; Пономарёв, Коваленко.



6 октября. Нижний Новгород. ДС имени Виктора Коноваленко. 1800 зрителей.





ХК «Рязань» сейчас очки нужны как воздух. «Торпедо-Горький» перед матчем занимал последнее место. Но этот факт не должен был вводить «бело-синих» в заблуждение. Во-первых, «горожане», увы, сами не далеко ушли. А во-вторых, еще не стерлась из памяти встреча этих команд на предсезонном турнире в Пензе, которую, на самом деле, хочется побыстрее забыть (0:7).



Первый период прошел в равной борьбе. Команды действовали на хороших скоростях, отвечали атакой на атаку. Голевых моментов хватало (рязанцы перебросали соперника, Виталий Кудрин так и вовсе выскакивал на рандеву с голкипером), но вратари – Сергей Большаков и Богдан Доненко – свою работу выполняли «на отлично».



Во второй двадцатиминутке гости нахватали удалений, поэтому больше пришлось думать об обороне. Но оборона ХК «Рязань» сдюжила. Жаль лишь, созданные моменты в нападении вновь оказались не реализованными (вновь особенно не повезло Виталию Кудрину, угодившему в штангу).



Ожидалось, что в заключительной трети соперники «засушат» игру. Но команды не стали окапываться в обороне и на 44-й минуте болельщики увидели, наконец, заброшенную шайбу. К радости рязанской торсиды – а в Нижний добрались с десяток поклонников «бело-синих» — отличились «горожане». Владимир Карпов, Виталий Кудрин и Вячеслав Муштаев расчертили идеальную контратаку с выходом «2 в 1», и последний отправил шайбу в нижний угол.



Впоследствии «Торпедо» дважды нарушало правило численного состава, но хорошей возможностью закрепить преимущество гости не воспользовались. Как следствие, концовка выдалась очень напряженной, но ХК «Рязань» действовал дисциплинированно и выстоял.





Александр СЫРЦОВ, главный тренер ХК «Рязань»:



— Мы которую игру уже «по краю» ходим. Благодарю команду за качественный мужской матч, где парни проявили характер. Пришлось с середины матча играть в две пары защитников. Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать нас. Наша команда обновилась на 90 процентов, поэтому каждая игра – как последний бой! Непросто нам дается, пока держимся на плаву. Немножко не хватает стабильности, хорошие матчи чередуются с провальными, например, как прошлый матч в Казани. Думаю, за счет работы ребята прибавят, выполняя наши установки.



Вячеслав РЬЯНОВ, главный тренер «Торпедо-Горький»:



— Забивая один или ноль голов, играя без атаки, не выиграешь матчи! Пока такая будет игра, тяжело будет выигрывать. Большие проблемы.



— Может сказалась акклиматизация после выезда в Китай?



— И это тоже. Тяжело ребятам. Мы забиваем по одному голу все матчи. Проблемы атаки на лицо.



ХК «Рязань», имея в активе 8 очков, поднялся на 13-е место в Конференции 1 и в хорошем настроении возвращается домой. «Бело-синим» предстоит затяжная серия на льду Дворца спорта «Олимпийский» — с 10 по 18 октября они сыграют с «Барсом», «Зауральем», «Горняком», «Южным Уралом» и «Челметом».

