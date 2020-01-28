ХК «Рязань» выиграл первый матч у китайской команды

В понедельник, 27 января, хоккейный клуб «Рязань» провёл первый матч домашней серии игр с командами из Китая и добился победы – 2:1.



Первым соперником «Рязани» стал аутсайдер – клуб «Ценг Тоу» (Цзилинь). У китайцев всего 23 очка в 48 проведённых матчах.



Все три шайбы были заброшены в первом периоде. У «горожан» отличились Артём Кокшаров и Георгий Сергиенко, реализовавший большинство.



В среду, 29 января, ХК «Рязань» будет принимать клуб «КРС ОРДЖИ». Начало встречи во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00.

