ФК «Рязань» рассказал о мошенниках, действующих от имени клуба

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В интернете действую мошенники, действующие от имени футбольного клуба «Рязань». Информация об этом появилась в официальной группе команды в ВК. 

Дорогие друзья, уважаемые болельщики, предупреждаем о случаях мошенничества, – говорится в сообщении. – От имени ФК «Рязань» (указывают имена действующих сотрудников и вымышленных) молодым футболистам по всей стране приходят сообщения о якобы планируемой стажировке на базе нашей команды и последующем попадании  в состав ФК «Рязань». Но, чтобы попасть на эту стажировку, у игрока должен быть первый взрослый разряд по футболу. Мошенники предлагаю оформить данный разряд за шесть тысяч рублей.

ФК «Рязань» не проводит никаких стажировок и тем более не собирает деньги для оформления каких-либо справок и документов. Будьте внимательны и осторожны!

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