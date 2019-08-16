Артисты из Кипра привезли «Шляпу, полную дождя»

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького артисты театра «Скала» (Кипр) рассказали о своем спектакле «Шляпа, полная дождя». Показ пройдет в рамках II Международного форума древних городов.

– Когда мы были с гастролями на острове Кипр, посещали замечательный театр «Скала» и играли там свои спектакли. У нас появилась замечательная возможность наших друзей пригласить на форум древних городов, и сегодня жители и гости Рязани увидят этот замечательный спектакль, – рассказала художественный руководитель Рязанского ТЮЗа Марина Есенина.

В постановке «Шляпа, полная дождя» поднимается очень важная проблема наркомании, поэтому возрастное ограничение – 18+.

– Мы не оказываем только проблемы, здесь вы увидите и любовь в семье. Это история о том, как через любовь в семье и понимание можно справиться с такой бедой, – отметила руководитель театра из Кипра Моника Мелеки.

Постановку покажут в Рязани 16 августа в 19.00 в театре юного зрителя.