На главную Новости Рязани Власть

Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию

В среду, 29 января, в «Точке кипения» в Рязани председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров обсудил с общественностью региона поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области. 

Макаров подчеркнул, что впервые за долгое время Послание Президента РФ было направлено на внутренние дела страны, те вопросы, которые волнуют людей. По словам депутата, для решения этих вопросов необходимо другое качество работы в органах власти, из-за этого в Конституцию и вносятся поправки. В то же время они не затрагивают её фундаментальные основы.

Макаров рассказал о работу группы, занимающейся подготовкой поправок, а также ответил на многочисленные вопросы.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7 16+
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Стриптизерша извинилась перед сотрудниками ГИБДД за «горячий» танец

«Маленькие мерзавцы»: няня кричала на детей в саду в Костроме

Заставивший прыгать спасателя глава Чувашии уволен