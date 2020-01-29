Андрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию

В среду, 29 января, в «Точке кипения» в Рязани председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров обсудил с общественностью региона поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.



Макаров подчеркнул, что впервые за долгое время Послание Президента РФ было направлено на внутренние дела страны, те вопросы, которые волнуют людей. По словам депутата, для решения этих вопросов необходимо другое качество работы в органах власти, из-за этого в Конституцию и вносятся поправки. В то же время они не затрагивают её фундаментальные основы.



Макаров рассказал о работу группы, занимающейся подготовкой поправок, а также ответил на многочисленные вопросы.



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