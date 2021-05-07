Рязань присоединилась к акции «Сад памяти»

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В России стартовала акция «Сад памяти». К масштабному мероприятию присоединилась и Рязань.

7 мая в сквере имени Маргелова рязанцы высадили 20 клёнов. Всего в стране в в рамках акции планируют посадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны фронтовиках.

К посадке деревьев присоединились представители власти: губернатор Рязанской области Николай Любимов, депутат Госдумы РФ Елена Митина, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, глава Рязани Юлия Рокотянская и мэр города Елена Сорокина. Поддержали акцию курсанты десантного училища, представители общественных организаций, неравнодушные граждане.

По словам главы региона, в различных населённых пунктах в рамках акции «Сад памяти» посадят также липы и рябины.