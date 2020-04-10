Жителя Рязани подозревают в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления

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Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Рязани. Он подозревается в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, 20 октября 2018 года подозреваемый, вместе с тремя несовершеннолетними, 2000, 2001 и 2005 годов рождения, совершил разбойное нападение на мужчину в подъезде жилого дома.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.