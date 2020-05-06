Жителя Рязани будут судить за растление школьниц

В Рязани следователи передали в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Обвинения молодому человеку предъявлены по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
По версии следствия, преступления обвиняемый совершал с января по декабрь 2018 года. В это время он через интернет знакомился со школьницами в возрасте от 12 до 16 лет. Переписку парень вёл с девочками из Рязани, Рязанской и Омской областей. Задержанный обменивался с девочками сообщениями и фото интимного характера. Если школьница отказывалась высылать фотографии, он шантажировал её, угрожая распространить порочащие сведения.
По версии следствия, такая переписка оказала негативное влияние на последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие девочек.
В интернете рязанец скрывался под вымышленным никнеймом. Это не помогло ему скрыться от следствия.
Сейчас уголовное дело передано в суд. Обвиняемый находится под стражей.
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