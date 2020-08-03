Жительницу Рыбновского района осудили за фиктивную постановку на учёт иностранцев

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Рыбновского района, 1982 года рождения, совершившей преступления, предусмотренные ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Следствием установлено, что в период с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года жительница Рыбновского района фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире в городе Рыбное Рязанской области, троих граждан Российской Федерации, не имея намерения предоставлять им это помещение для проживания.

Она же с августа по ноябрь 2019 года фиктивно поставила на учет в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной в городе Рыбное, шестерых иностранных граждан, которые фактически проживать в указанной квартире не планировали.

Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Рязанской области, а собранные ими материалы оперативно-разыскной деятельности послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину, активно способствовала расследованию преступления, загладила причиненный вред. Учитывая, что она впервые совершила преступления небольшой тяжести, следствием направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.