Жительница Тульской области пострадала в ДТП под Рязанью

В ДТП в Пронском районе пострадала 62-летняя жительница Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 29 сентября, в 14 часов на 37-м километре автодороги Рязань – Пронск – Скопин. Женщина ехала за рулём автомобиля «Фольксваген Поло» в сторону Рязани. Она не справилась с управлением, съехала на обочину, после чего машина перевернулась.

После аварии пострадавшей потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.