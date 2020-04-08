Житель Рязанской области попал под следствие за секс с несовершеннолетней

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Ряжского района. Он подозревается в половых сношениях с несовершеннолетней и в развратных действиях в отношении неё. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. 

По версии следствия, подозреваемый в период с марта по апрель 2020 года занимался сексом с девушкой, которой не исполнилось 16 лет. Несмотря на то, что отношения были добровольные, это не освобождает его от ответственности. 

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ.

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