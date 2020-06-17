Житель Рязанской области лишился глаза во время драки

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Жителя посёлка Милославское суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Год назад в Милославском нетрезвый мужчина, находясь в квартире у знакомого, во время ссоры с другим гостем ударил оппонента в глаз. Травма оказалась серьёзной, после неё пострадавшему медики удалили глазное яблоко.

Суд признал дебошира виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. При вынесении приговора судья учёл, что мужчина выплатил пострадавшему компенсацию за причинённый вред здоровью.