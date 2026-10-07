В Рязанской области дан старт 3-дневной тренировке по гражданской обороне

С 7 по 9 октября проходит Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне, участие в ней принимает и Рязанская область. Учения на территории региона будут проходить в два этапа в течении 3 дней. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

7 октября состоялось селекторное совещание под руководством главы МЧС России Александра Куренкова.

В нём приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области, заместитель председателя Комиссии Андрей Журко, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, а также заинтересованные министерства и ведомства региона.

Далее, в ходе тренировки, запланировано заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области, в рамках которого будут уточнены планы гражданской обороны и защиты населения, порядок проведения эвакуационных работ.

В учения включён ряд вводных и порядок реагирования на них экстренных служб.

Учебные заведения, в свою очередь, проводят открытые уроки культуры безопасности, в том числе с доведением алгоритма действий по получению сигнала оповещение «Внимание всем».

Такие тренировки необходимы с несколькими целями, главная из которых – совершенствование знаний и практических навыков личного состава в условиях ликвидации чрезвычайных ситуаций и при выполнении мероприятий по гражданской обороне и защите населения.