Житель Рязанского района пытался зарезать старшего брата

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В Рязанском районе 44-летнего жителя села Подвязье подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление случилось днём в четверг, 18 июня, в одном из домов в селе Подвязье. Между родственниками произошла ссора, в ходе которой нетрезвый подозреваемый нанёс старшему брату не менее двух ударов ножом в шею. Шум услышали соседи и вызвали участкового. Вместе с ним подозреваемого задержали.

Пострадавший 51-летний мужчина остался жив.

Расследование уголовного дела продолжается.