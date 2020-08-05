Завершено расследование убийства на окраине Рязани

В Рязани завершено расследование уголовного дела об убийстве 28-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Мужчина 1990 года рождения пропал в феврале 2019 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчину долго искали, в том числе и добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Мещёра».

Выйти на подозреваемого удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. По версии следствия, убийство было совершено в одном из жилых домов на улице Голенчинской в Рязани, куда пострадавший попал в компании малознакомых людей. Во время застолья со спиртным хозяин дома сделал замечание гостям из-за шумного поведения. Между ним и 28-летним мужчиной возник конфликт, переросший в драку.

В итоге обвиняемый задушил гостя, а его труп закопал в подвале заброшенного дома в садоводческом товариществе.

Расследование уголовного дела завершено, его передали на рассмотрение в суд.