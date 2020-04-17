Юлия Рокотянская купила куличи для ветеранов и геронтологического центра

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Глава Рязани Юлия Рокотянская купила на свои деньги пасхальные куличи и передала их ветеранским организациям и геронтологическому центру им. П.А. Мальшина. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Так как посещение храмов в Рязани для прихожан ограничено, куличи освятили прямо на производстве.

100 куличей Юлия Рокотянская передала в городской Совет ветеранов и районные советы. По её словам, для православных Пасха – это время обновления, обращения к вечным духовным и нравственным ценностям. Она объединяет людей и вдохновляет на добрые дела и поступки.

Ещё 73 кулича Юлия Рокотянская передала в геронтологический центр. Их раздадут постояльцам.