Выросло число жителей Рязани, сдавших положительный тест на коронавирус

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По состоянию на 16 часов 15 апреля положительный тест на коронавирус сдали 62 жителя Рязани. Об этом сообщается на сайте администрации города. 

В сообщении отмечается, что семь результатов находятся на уточнении. 

По районам города случаи заражения распределились так:

Железнодорожный – 15 заражённых, 6 на подтверждении;

Московский – 11 и 8;

Октябрьский – 16 и 2;

Советский – 1 и 3. 

Напомним также, что ранее появилась информация о состоянии заболевших коронавирусом. 

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