Выросло число жителей Рязани, сдавших положительный тест на коронавирус

По состоянию на 16 часов 15 апреля положительный тест на коронавирус сдали 62 жителя Рязани. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В сообщении отмечается, что семь результатов находятся на уточнении.
По районам города случаи заражения распределились так:
Железнодорожный – 15 заражённых, 6 на подтверждении;
Московский – 11 и 8;
Октябрьский – 16 и 2;
Советский – 1 и 3.
Напомним также, что ранее появилась информация о состоянии заболевших коронавирусом.
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