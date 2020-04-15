В Рязани 89-летний пациент с COVID-19 подключён к ИВЛ

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По состоянию на 16 часов 15 апреля в больницах Рязани находятся на лечении 29 пациентов с COVID-19, один из них ребенок 14 лет. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Состояние шести пациентов оценивается врачами как тяжёлое. Четверо из них в возрасте 58, 59, 66 и 89 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 18 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, состояние 5 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

Все остальные заражённые переносят болезнь в лёгкой форме. Они находятся на карантине дома под постоянным медицинским наблюдением.