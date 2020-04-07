Врач рассказала, помогают ли имбирь и лимон при коронавирусе

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В магазинах Рязани взлетели цены на имбирь, лимоны и чеснок. Жители города надеются, что они помогут защититься от коронавируса. Но так ли это на самом деле?

Заведующая отделением медицинской профилактики больницы №4 Ольга Гусева рассказала в интервью телеканалу ТКР, что они, безусловно, полезны. Но от коронавируса не защитят. 

Для защиты от COVID-19 необходимо регулярно мыть руки, носить маски, соблюдать режим самоизоляции. А лимоны и имбирь помогают укрепить иммунитет. При этом их следует употребялть с осторожностью людям с заболеваниями пищеварительной системы, язвенной болезнью, панкреатитом, заболеваниями органов кровоснабжения.

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