Водитель с признаками опьянения пострадал в ДТП под Рязанью

В результате ДТП в Ряжском районе пострадал 24-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в субботу, 5 сентября, в 02.45 на 119-м километре автодороги Рязань – Ряжск. 24-летний местный житель, ехавший за рулём автомобиля «Лада Гранта», не выбрал оптимальной скорости, потерял управление и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

С места аварии водителя увезли в больницу. У мужчины были признаки опьянения, пройти освидетельствование он отказался.