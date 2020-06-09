Во время ночной рыбалки дайвингист обнаружил труп

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В Пронском районе Рязанской области во время ночной рыбалки дайвингист обнаружил утопленника. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Труп мужчины был обнаружен в камышах в 100 метрах от Новомичуринской спасательной станции. Тело было найдено около полуночи в пятницу, 5 июня.

Предположительно, тело находилось в этом месте еще с декабря 2019 года. С берега его было не видно из-за камышей.

Предположительно, погибший – 30-летний житель Новомичуринска. Мужчина злоупотреблял алкоголем, родственники заявили о его пропаже в конце прошлого года. Сообщается, что приехавший на место брат опознал его по одежде.

По факту обнаружения трупа ведётся следствие.