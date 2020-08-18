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Новости РязаниПроисшествия

В Ряжске инспекторы ДПС дважды за сутки привлекли к ответственности злостного нарушителя ПДД

7info

Во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции на улице Ленина города Ряжска был остановлен автомобиль ВАЗ — 2107 с нанесенным на передние боковые стекла покрытием в виде плёнки, водителем которого оказался 19-летний житель города Ряжска.

В ходе проверки документов полицейские установили, что у водителя остановленной машины отсутствует водительское удостоверение на право управления транспортным средством. Также инспекторы ГИБДД выяснили, что ранее молодой человек уже 2 раза привлекался за данный вид нарушения и имеет два административных штрафа по 5000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции вынесли водителю без прав постановление за тонировку передних боковых стекол и составили на него протокол за управление транспортным средством без имеющегося на то права управления. Автомобиль был доставлен эвакуатором на специализированную стоянку.

На следующий день во время несения службы экипажем ДПС на улице Энгельса города Ряжска был замечен автомобиль ВАЗ 5 модели, который двигался, виляя по дороге, и имел техническую неисправность в виде разбитой задней левой фары. Данный автомобиль был остановлен и проверен.

Было установлено, что водителем являлся тот же 19-летний житель города Ряжска, на которого день назад был составлен протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения. На молодого человека повторно был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, а управляемое им транспортное средство помещено на стоянку.

На вопрос автоинспекторов, откуда он берет авто, водитель ответил, что у него ещё их три, а покупает юноша их в пункте приёма металлолома.

Теперь молодому мужчине грозят внушительные штрафы.

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