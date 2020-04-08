В Рязанском районе установили карантин по бешенству

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Изображение freegr с сайта Pixabay
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В Рязанском районе установили карантин по бешенству животных. Постановление об этом подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Угрожаемой зоной по заболеванию объявлена деревня Лужки Льговского сельского поселения. Эпизоотический очаг находится на территории личного подворья. Напомним, ранее появилась информация о том, что там умерла собака, у которой было бешенство. 

Карантин установлен до 6 июня. В это время в деревне запрещены выставки собак и кошек, натаска собак, животных запрещено вывозить за пределы угрожаемой зоны.

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