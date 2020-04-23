В Рязанском районе отремонтируют дороги

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В четверг, 23 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл личный приём граждан. Он прошёл в режиме видеоконференц связи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Один из вопросов губернатору задала жительница посёлка Новосёлки Рязанского района Мария Симонова. Она попросила отремонтировать дороги на двух улицах – Новой и Приокской.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник проинформировал, что ремонт уже запланирован. На это выделено 13 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Начать работы планируется во второй половине мая, завершить в августе.

Губернатор сообщил, что таких дорог в Рязанской области много. Работы по их ремонту будут продолжаться. Он также попросил Симонову включиться в контроль за качеством ремонта.

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