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В Рязанской области зарегистрировано 1310 случаев заболевания COVID-19

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По состоянию на 13 часов 6 мая в Рязанской области зарегистрировано 1310 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Результаты 86 пациентов, у которых первый тест на коронавирус оказался положительным, находятся на проверке.

Оперативной группе известно о 6064 гражданах, вернувшихся из-за границы или контактировавших с заболевшими или подозрительными на коронавирус. 2209 человек из них сейчас проходят медицинское наблюдение. 3855 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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