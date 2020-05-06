По состоянию на 13 часов 6 мая в Рязанской области зарегистрировано 1310 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Результаты 86 пациентов, у которых первый тест на коронавирус оказался положительным, находятся на проверке.
Оперативной группе известно о 6064 гражданах, вернувшихся из-за границы или контактировавших с заболевшими или подозрительными на коронавирус. 2209 человек из них сейчас проходят медицинское наблюдение. 3855 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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