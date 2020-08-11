В Рязанской области задержали наркозакладчика из Дагестана

В Рыбновском районе задержан 33-летний выходец из Дагестана, работавший курьером-закладчиком одного из нелегальных интернет-магазинов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина официально не работал. В последнее время он жил в одном из сёл на территории Рыбновского района. По версии следствия, задержанный получал синтетические наркотики и развозил их на машине по районам Рязанской области.

– В ходе поисковых мероприятий на окраине Новомичуринска обнаружили 5 закладок с производным N-метилэфедрона общей массой 3 грамма, – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ. За сбыт запрещённых веществ в крупном размере ему может грозить до 20 лет колонии.