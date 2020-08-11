В Рязанской области задержали наркозакладчика из Дагестана

В Рыбновском районе задержан 33-летний выходец из Дагестана, работавший курьером-закладчиком одного из нелегальных интернет-магазинов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Мужчина официально не работал. В последнее время он жил в одном из сёл на территории Рыбновского района. По версии следствия, задержанный получал синтетические наркотики и развозил их на машине по районам Рязанской области.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ. За сбыт запрещённых веществ в крупном размере ему может грозить до 20 лет колонии.
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