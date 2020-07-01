В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

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В Рязанской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 июля, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Рязани и области коронавирусом заразились в общей сложности уже 5237 человек.

На проверке в региональном Минздраве находятся ещё 40 положительных тестов. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5277 человек.