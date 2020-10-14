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В Рязанской области в 2020 году за счёт бюджетных средств планируется привить от гриппа 60 % населения

7info7

 Рязанская область  в 2020 году имеет 200,6 тыс. доз вакцины против гриппа «Совигрипп».

В период национального календаря профилактических прививок планируется привить более полумиллиона жителей региона.

Прививки будут поставлены в том числе 140 тысячам детей от 6 месяцев до 18 лет.

Кроме того, дополнительно на 2020 год в Рязанскую область  минздравом России распределено 70 667 трёх- и четырехвалентной взрослой вакцины.

В этой связи в 2020 -2021 году за счёт средств федерального бюджета планируется привить против гриппа 659,7 тыс. человек.

По данным Рязаньстата ,приведённым 1 августа 2020 года общая численность населения составляет 1103,1 тыс.человек. Таким образом планируется привить 60% населения региона.

По данным на октябрь 2020 года Привито свыше 200 тысяч, четверть из них – дети.

Для прививки применяются вакцины«Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс».

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