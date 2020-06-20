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В Рязанской области строят крупный свинокомплекс

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— Надеюсь, что наше конструктивное деловое партнерство с одним из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую отрасль свиноводства позволит успешно строить дальнейшее взаимодействие, — бб этом 19 июня заявил губернатор Николай Любимов в ходе совещания по вопросам реализации на территории Скопинского  района инвестпроекта по строительству свиноводческого комплекса.

В совещании, которое состоялось в режиме ВКС, приняли участие руководитель проекта по строительству ООО «СПФ Констракшен» Евгений Семочкин, представитель генподрядчика ООО «ЛКС» Алексей Гречишников.

Губернатор Николай Любимов отметил, что сегодня, когда ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться, одна из основных задач — укрепить базу для успешного перезапуска экономики, постараться сохранить максимально благоприятные условия для работы бизнеса, оживления инвестиционных потоков. Важно обеспечить качественную реализацию уже начатых инвестпроектов. «Один из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую отрасль свиноводства — компания «Чароен Покпанд Фудс» реализует в регионе проект строительства свиноводческого комплекса на 6000 основных свиноматок полного цикла в Скопинском районе. Соглашение между Правительством Рязанской области и инвестором было подписано в 2017 году. Объем инвестиций очень значительный — составляет 4,8 млрд. рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест, — заявил Губернатор. — Надеюсь, что наше конструктивное деловое партнерство позволит успешно строить дальнейшее взаимодействие. Правительство области со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь, чтобы инвесторам было комфортно работать в нашем регионе».

По словам губернатора, этот масштабный проект реализуется в сфере АПК. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетов утвержденного Плана привлечения инвестиций в экономику региона на 2020 – 2024 годы. В этом направлении уже есть положительная динамика. В прошлом году инвесторы вложили в эту сферу более 10 млрд. рублей. В частности, введены в эксплуатацию крупнейший в европейской части России животноводческий комплекс на 6000 голов дойного стада в Шацком районе, а также первый этап тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи» площадью 11,25 га в Рыбновском районе. В настоящее время завершается возведение молочно-товарной фермы на 2000 коров в ООО «Авангард» в Рязанком районе, а в Спасском — строится животноводческий комплекс молочного направления на 3600 коров.  

В ходе онлайн-совещания представители компании-инвестора проинформировали о ходе реализации проекта по строительству свиноводческого комплекса: хронологии выполнения работ, текущей ситуации и планах на перспективу. Была продемонстрирована   аэросъемка строительной площадки в Скопинком районе и состоялось включение с камер, которые на ней установлены.

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